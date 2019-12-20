https://static.news.ru/photo/6176c5ea-234a-11ea-842a-fa163e074e61_660.jpg Григорий Винников Фото: Григорий Винников/facebook.com

Ведущий телеканала «Россия 1» Дмитрий Куликов обозвал эксперта Григория Винникова «убогой мразью». Зрителям гость был представлен как американец Грэг Вайнер.

Мужчина возмутился, что президент России Владимир Путин и глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук говорили в коридоре. Работник государственного телеканала ответил, что график главы государства очень загружен и политики встречались там, где было удобно.

Вы бы не умничали со своим убогим юмором, — сказал он.

После оскорбления «американец» покинул студию. Выпуск шоу опубликован на YouTube.

Человек, который на федеральных телеканалах часто представляется как американец Грэг Вайнер, является россиянином Григорием Винниковым. Он эмигрировал в Соединённые Штаты, однако позднее вернулся в Россию и стал часто принимать участие в политических ток-шоу.

Ранее NEWS.ru сообщал о драке с участием Винникова. Приглашённые на ток-шоу «Кто против?» гости, представленные зрителю как украинец Василь Вакаров и американец Грэг Вайнер, подрались в эфире. Причиной конфликта стало влияние Соединённых Штатов на украинскую власть.