Американского бегуна дисквалифицировали за пропуск тестов

https://static.news.ru/photo/e8ed6632-1886-11eb-97dd-fa163e074e61_660.jpg Кристиан Коулман Фото: instagram.com/_coleman2

Чемпион мира в беге на 100 м американец Кристиан Коулман дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

В организации сообщили, что причиной дисквалификации 24-летнего легкоатлета стал пропуск трёх допинг-тестов в течение 12 месяцев — 16 января, 26 апреля и 9 декабря 2019 года. Он не смог или не захотел представить документы, которые оправдывали бы его.

В прошлом году спортсмену удалось доказать, что один из тестов был 1 апреля 2018 года, таким образом, три нарушения спортсмена пришлись на 14 месяцев, а не на 12. Последний тест он пропустил из-за шопинга. Он вернулся домой до истечения времени, но допинг-офицер уже ушёл.

Коулман является чемпионом мира 2019 года в беге на 100 м и в эстафете 4×100 м. Кроме того, на его счету две серебряные медали мирового первенства 2017 года.

Как писал NEWS.ru, Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил россиянку Екатерину Глазырину из-за подозрения в допинге. Решение было принято на основе данных анализов, полученных из Московской антидопинговой лаборатории. Ранее Глазырина уже была дисквалифицирована за допинг на протяжении двух лет — с 10 февраля 2018-го по 9 февраля 2020 года. Вместе с ней IBU также временно отстранил россиянина Тимофея Лапшина, выступающего за сборную Южной Кореи с 2017 года. Для него это первый случай предъявления обвинения в нарушении антидопинговых правил.