Американский журналист рассказал, как Байден «повеселил Путина»

Американский журналист Джон Кардилло резко высказался о выступлении президента США Джо Байдена во время климатического саммита в Глазго. Сотрудник прессы заявил, что глава Белого дома «повеселил» российского коллегу Владимира Путина. Об этом Кардилло написал в своём Twitter-аккаунте.

Это позор на весь мир, — написал он.

По словам журналиста, высказывания Байдена «повеселили» не только Путина, но и его китайского коллегу Си Цзиньпиня. В адрес лидера КНР глава Белого дома также неоднократно позволял себе колкости.

Ранее стало известно, что Россия и Китай «не явились» на встречу G20 в Риме, заявил Джо Байден. По его словам, от Владимира Путина нет и информации о том, что тот собирается делать по климату. Байден также раскритиковал КНР за то, что страна, претендующая на роль мирового лидера, не участвует в таких форумах, как G20. При этом глава Белого дома заявил, что в России «горит тундра» и наблюдаются серьёзные проблемы с климатом.

После в Совете Федерации объяснили «ляп» президента США Джо Байдена. Как заявил глава комитета Совфеда по аграрной политике и природопользованию Алексей Майоров, президент просто прочитал подготовленный для него текст.