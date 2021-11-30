Американский журналист назвал главную проблему США

Американский журналист Эрик Бест, покинувший США с наступлением пандемии коронавируса, заявил, что главной проблемой современных Штатов является неумение признавать существующие сложности. Он также напомнил о плачевной ситуации с финансами в США, приведя в пример госдолг страны, передаёт Live 24.

Он также уточнил, что американские проблемы, связанные с дискриминацией и расизмом, происходят на фоне попыток правительства Штатов отвлечь внимание людей от экономического кризиса. Он привёл в пример сериал от Netflix, в котором, например, рассказывается о проблемах трансгендеров, а не о финансах, в которых большинство людей ничего не понимает.

По его мнению, такой точки зрения придерживаются как современные СМИ, так и университеты, навязывающие студентам определённую точку зрения. Он также рассказал о расколе американского общества на два лагеря.

Эти два лагеря более или менее сопоставимы, одинаково сильны, и поэтому не обязательно принимать только одно мнение. Можно придерживаться и прямо противоположного. Проблема в том, что эти мнения, либеральные и консервативные, настолько далеки друг от друга, что человек с более умеренной или разумной позицией тут просто теряется, поскольку его не слышат, — резюмировал Бест.

Ранее стало известно, что согласно опросу, проведённому Университетом Вирджинии, 52% избирателей экс-президента Дональда Трампа выступили за выход из состава страны тех штатов, где поддерживают республиканцев. Аналогичной позиции придерживаются 41% избирателей Джо Байдена. По их мнению, отделившиеся штаты могут образовать собственные государства.