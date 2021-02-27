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Американский учёный рассказал о лёгком способе уснуть за минуту

16:21, 27 февраля 2021 14
Фото: pexels.com

Эндрю Вейл, специалист по интегративной медицине из Университета Аризоны (США), посоветовал использовать метод «4-7-8» тем, кто испытывает проблемы с засыпанием.

Этот способ также называется «расслабленное дыхание», пишет Daily Mirror. Вейл утверждает, что с его помощью можно уснуть за 60 секунд.

Согласно методике «4-7-8», нужно в течение четырёх секунд медленно вдыхать воздух через нос, затем задержать дыхание на семь секунд, а потом плавно выдохнуть за восемь секунд. Повторять последовательность нужно, пока не уснёшь. Похожие практики ритмичного и глубокого дыхания используют йоги в Индии.

Вейл утверждает, что этот же метод можно использовать для снятия накопившегося за день в теле напряжения. Регулярное повторение приводит к лучшим результатам.

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