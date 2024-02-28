Американский аппарат упал на Луну Аппарат Odysseus сел на Луне на бок и не на запланированной точке

Фото: NASA/Kim Shiflett

Аппарат Nova-C «Одиссей»

Аппарат Nova-C Odysseus во время посадки на Луну опрокинулся на бок, сообщил во время брифинга гендиректор компании Intuitive Machines Стив Альтемус, передает телеканал «Наука». Альтемус пообещал показать кадры работы аппарата в первые минуты после столкновения с твердью спутника Земли. Из-за неисправности на борту аппарат прилунился не там, где планировалось.

На данный момент есть достаточно оперативных возможностей, даже несмотря на то, что мы [аппарат] опрокинулись. Солнечный свет падает на солнечные батареи и заряжает аккумуляторы. Питание обеспечивается, и они заряжены на 100%, — рассказал Альтемус.

27 февраля был опубликован первый снимок, сделанный во время этой беспилотной экспедиции. По словам главы компании, Odysseus сможет поддерживать связь с землей примерно на протяжении десяти дней. В компании отметили, что лунная посадка Nova-C стала самой близкой к Южному полюсу за историю изучения космоса. Во время спуска система алгоритмов обнаружила не менее девяти возможных безопасных мест для посадки посадки, которые можно было бы использовать в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Роскосмос» намерена наладить массовое производство спутников, масса которых не будет превышать 500 кг. Для реализации этого плана будет выделено 50 млрд рублей, поскольку задача потребует наличия нового технического оборудования.