Группа учёных из Стэнфордского университета сумела омолодить мышечные клетки человеческого организма. Перепрограммирование ядер обратило старение вспять, следует из
Авторы исследования проверили на человеческих клетках методику омоложения, показавшую эффективность на мышах. Учёные использовали перепрограммированную мРНК, чтобы вернуть клеткам способность к регенерации и отмотать время на эпигенетических часах.
Временная экспрессия факторов ядерного перепрограммирования способствовала быстрому и заметному улучшению состояния клеток, — отмечено в аннотации к исследованию.
Исследователи уточнили, что обновлённые клетки ничем не отличались от молодых и не изменили присущих им свойств.
Как писал NEWS.ru, химики московского Сколтеха создали новый вид катодов на базе соединений фосфора и титана. По своей энергоёмкости и стабильности он не уступает классическим аналогам на базе кобальта.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен