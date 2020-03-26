Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Группа учёных из Стэнфордского университета сумела омолодить мышечные клетки человеческого организма. Перепрограммирование ядер обратило старение вспять, следует из публикации в журнале Nature.

Авторы исследования проверили на человеческих клетках методику омоложения, показавшую эффективность на мышах. Учёные использовали перепрограммированную мРНК, чтобы вернуть клеткам способность к регенерации и отмотать время на эпигенетических часах.

Временная экспрессия факторов ядерного перепрограммирования способствовала быстрому и заметному улучшению состояния клеток, — отмечено в аннотации к исследованию.

Исследователи уточнили, что обновлённые клетки ничем не отличались от молодых и не изменили присущих им свойств.

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