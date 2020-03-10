Власти Соединённых Штатов подозревают гражданина России Кирилла Фирсова в продаже персональных данных. Мужчина задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Предполагаемого преступника арестовали в аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке,
По версии американских силовиков, Фирсов содействовал продаже персональной информации через платформу deer.io.
Ранее NEWS.ru писал, что бывший почётный консул России в Черногории Боро Джукич объявлен в розыск в этой стране. Его арестуют при пересечении границы государства.
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