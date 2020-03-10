Фото: Tony Hisgett/wikimedia.org

Власти Соединённых Штатов подозревают гражданина России Кирилла Фирсова в продаже персональных данных. Мужчина задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Предполагаемого преступника арестовали в аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке, передаёт РИА Новости.

По версии американских силовиков, Фирсов содействовал продаже персональной информации через платформу deer.io.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший почётный консул России в Черногории Боро Джукич объявлен в розыск в этой стране. Его арестуют при пересечении границы государства.

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