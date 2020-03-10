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Лидер движения «Гражданское общество» Михаил Светов прокомментировал решение о проведении массовых мероприятий в столице. Он заявил, что ещё не получил от столичной мэрии запрет на митинг против нового срока президента Владимира Путина.

Организаторы будут принимать решение о дальнейших действиях после получения соответствующего документа, передаёт «Интерфакс». Понятно, что они пытаются всё это (митинги. — NEWS.ru) отменить, но будем ориентироваться по ситуации, когда ответ...