https://static.news.ru/photo/28de3bfa-6f94-11ea-b2a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель пресс-службы ярославского МВД Марина Кокуева рассказала, что гражданку Соединённых Штатов в городе оштрафовали за нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса. Жительница Нью-Йорка проходила в Ярославле стажировку.

Она приезжала в ЯрГУ им. Демидова, передаёт RT. В настоящий момент девушка покинула территорию РФ.

По её словам, к отъезду в США её вынудило посольство страны, пригрозив проблемами с продлением виз.

Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье из-за коронавируса вырос спрос на бункеры. Как сообщил производитель таких сооружений Данила Андреев, самый недорогой бункер стоит около миллиона рублей. В зависимости от наполнения и систем безопасности цена может доходить и до пяти миллионов рублей.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека.

Всего в мире коронавирусом заразились более 500 тысяч. Жертвами болезни стали 22,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.