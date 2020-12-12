Американка окончила университет спустя 42 года после поступления

https://static.news.ru/photo/0c08e7ca-3c79-11eb-948c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница американского города Чаттануга в штате Теннесси получила диплом о высшем образовании в 75 лет. Она окончила учёбу спустя 42 года после поступления в вуз.

Пэт Ормонд поступила в Государственный университет в Кеннесо (штат Джорджия) в 1978 году, однако, отучившись один семестр, была вынуждена бросить учёбу и переехать в Теннесси. Большую часть своей жизни она работала бухгалтером и занималась своей семьёй, однако на пенсии женщина решила окончить начатое когда-то обучение в вузе, пишет Lenta.ru.

Ормонд вернулась в университет вместе с внучкой, и, хотя они учились на разных факультетах, они получили дипломы в один год.

Женщина отметила, что с переходом на дистанционное обучение в связи с пандемией учиться стало сложнее. Она отметила, что ей очень понравилось участвовать в дискуссиях и общаться с разными людьми.

Процесс обучения никогда не заканчивается — этому меня научил отец, – заявила Ормонд.

Пенсионерка добавила, что планирует продолжить учёбу, чтобы получить степень в области истории.

Ранее NEWS.ru писал, что первым в мире человеком, сделавшим прививку от коронавируса препаратом Pfizer и BioNTech вне клинических испытаний, стала 90-летняя жительница Великобритании. Они пришла на вакцинацию в свой день рождения.