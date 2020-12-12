Американка окончила университет спустя 42 года после поступления

Жительница американского города Чаттануга в штате Теннесси получила диплом о высшем образовании в 75 лет. Она окончила учёбу спустя 42 года после поступления в вуз.
Пэт Ормонд поступила в Государственный университет в Кеннесо (штат Джорджия) в 1978 году, однако, отучившись один семестр, была вынуждена бросить учёбу и переехать в Теннесси. Большую часть своей жизни она работала бухгалтером и занималась своей семьёй, однако на пенсии женщина решила окончить начатое когда-то обучение в вузе,
Ормонд вернулась в университет вместе с внучкой, и, хотя они учились на разных факультетах, они получили дипломы в один год.
Женщина отметила, что с переходом на дистанционное обучение в связи с пандемией учиться стало сложнее. Она отметила, что ей очень понравилось участвовать в дискуссиях и общаться с разными людьми.
Процесс обучения никогда не заканчивается — этому меня научил отец, – заявила Ормонд.
Пенсионерка добавила, что планирует продолжить учёбу, чтобы получить степень в области истории.
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