Американец получил срок в России за посредничество во взятке

https://static.news.ru/photo/f2d3cc04-cf74-11eb-95ee-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американец Джин Мирон Спектор был приговорён в России к четырём годам колонии за посредничество во взятке экс-помощнику бывшего зампреда правительства России Анастасии Алексеевой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Останкинский суд Москвы.

Суд признал виновным Спектора в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере и назначил наказание в виде четырёх лет колонии строгого режима со штрафом в доход государства более 14 млн рублей, — цитирует агентство пресс-секретаря суда Кристину Явкину.

Отмечается, что основной фигурант дела — Алексеева, посредником которой в получении взятки в размере 4 млн рублей был Спектор. Эта сумма была передана ей в виде поездки на отдых на новогодние каникулы в 2016 году в Таиланд и на майские праздники в Доминиканскую Республику. В обоих случаях билеты и путёвки стоили по 2 млн рублей.

Известно, что Спектор — изобретатель, запатентовавший в РФ лекарство от онкозаболеваний. Алексеева на момент передачи денег была помощницей экс-зампреда правительства Аркадия Дворковича, отмечали адвокаты гражданина США.

Ранее сообщалось, что в уголовном деле о рекордной взятке в 648 млн рублей в Минобороны России появились новые детали. Выяснилось, что чиновники министерства помогали организациям, связанным с петербургским бизнесменом Алексеем Калитиным.