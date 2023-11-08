Американец, Кабо-Верде, новая должность: куда пропала Наталья Поклонская

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наталья Поклонская

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская больше года не выходила на связь в соцсетях. В конце октября она впервые с июня 2022 года написала пост. Что рассказала бывший депутат Госдумы, как живет сейчас?

Почему Поклонская вышла на связь

Недавно Наталья Поклонская сообщила, что мошенники создали ее фейковый аккаунт в соцсетях. В течение 11 месяцев они общались с американцем, предлагая выкупить ее с территории Украины.

«Один американский гражданин общался со „мной“ (моим фейком в соцсетях) на протяжении 11 месяцев. Мошенники под моим именем сообщили ему, что Россия выдала меня Украине и для моего выкупа требуется внести в качестве залога $100 тысяч. Перед моим „спасением“ мужчина решил проверить данную информацию и связался с администратором моей фан-группы. Ему сообщили, что страница не является настоящей и почти год с ним от моего имени общались мошенники», — рассказала Поклонская.

Она пояснила, что написала пост, чтобы обезопасить интернет-пользователей от мошенников, которые представляются ее именем.

Где пропадала Поклонская

До этого последний пост Натальи Поклонской в соцсетях был сделан 9 сентября 2023 года. Тогда она выставила видеозапись и фотографию без подписи. На кадрах экс-прокурор Крыма кормила оленя, находящегося за забором.

Последняя запись с текстом была опубликована 14 июня прошлого года. Тогда бывший депутат Госдумы сообщила, что получила назначение на должность советника Генпрокурора РФ.

«Сегодня я назначена на должность советника Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Викторовича Краснова. Знаю, что будет много добрых пожеланий, заранее благодарю каждого человека за поддержку и интерес к моей службе», — написала она.

Поклонская также объяснила, что в связи с началом работы в Генеральной прокуратуре она прекращает публичную деятельность и ведение микроблога.

При этом информация о смене места работы Поклонской в публичном пространстве за этот период не появлялась.

Какие должности занимала Поклонская

В 2014 году Наталья Поклонская заняла пост прокурора Крыма, когда полуостров по итогам референдума вошел в состав РФ. Спустя два года приказом президента России Владимира Путина ее освободили от этой должности.

С 2016 по 2021 год она была депутатом Госдумы. В 2016–2019 годах Поклонская занимала должности зампредседателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции и председателя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В 2018-м комиссию упразднили.

С 13 октября 2019 года по 2 февраля 2022-го она работала на посту чрезвычайного и полномочного посла России в Кабо-Верде. С 2 февраля по 13 июня 2022 года занимала должность замглавы Россотрудничества.

Что Поклонская говорила про спецоперацию

В апреле 2022 года Наталья Поклонская высказалась о спецоперации на Украине, заявив, что буква Z «символизирует трагедию и горе».

«Эта буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут и русские солдаты, россияне, и родители получают разные известия. Это беда. Ведь Министерство обороны говорит: столько погибло, столько раненых. Разве это радость? Нет», — прокомментировала она.

После этого парламент Крыма предложил лишить Поклонскую госнаград.

13 июня 2022 года ее освободили от должности замруководителя Россотрудничества.

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