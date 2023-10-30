Американец хотел «выкупить» Поклонскую из плена за $100 тысяч Поклонская сообщила о мошенничестве в Сети от ее имени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наталья Поклонская

Советник генерального прокурора Российской Федерации Наталья Поклонская в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила о мошенниках, действующих в Сети от ее имени. По ее словам, неизвестные создали ее фейковый аккаунт и просили у некоего американского гражданина $100 тысяч для ее выкупа из украинского плена. Поклонская заметила, что житель США проявил человечность, несмотря на сложные отношения между нашими странами, но перевести деньги не успел, потому что вовремя связался с ее представителем.

Один американский гражданин общался с моим фейком в соцсетях на протяжении аж 11 месяцев. Мошенники (под моим именем) сообщили ему, что Россия выдала меня Украине и для моего выкупа требуется внести (в качестве залога) $100 тысяч. Гражданин США решил искренне мне помочь, демонстрируя простое качество людей во всем мире — человечность. Благодаря данному качеству мы можем изменить себя и весь мир, — заявила Поклонская.

В июне 2022 года сообщалось, что экс-замглаву Россотрудничества Поклонскую назначили на должность советника генерального прокурора России Игоря Краснова. Сама Поклонская подчеркнула, что больше не будет вести соцсети и публичную деятельность, а полностью посвятит себя выполнению поставленных генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре РФ».

Накануне президент России Владимир Путин освободил Поклонскую от должности замглавы Россотрудничества. Этот пост она занимала с февраля 2022 года. В обязанности Поклонской входили защита прав россиян в других странах и управление в сфере культуры.

Осенью 2021 года она была назначена на должность посла России в Кабо-Верде, но к обязанностям так и не приступила в связи с изменившимися личными обстоятельствами.