Американец голыми руками достал щенка из пасти крокодила

https://static.news.ru/photo/a5f63710-2bc7-11eb-af7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: TikTok/@wingwomanmc

Житель Флориды спас щенка, который оказался в зубах аллигатора. Видео было опубликовано в TikTok и набрало 8 млн просмотров.

На кадрах видно, что мужчина в белой майке пытается что-то найти на дне озера, а потом достаёт оттуда крокодила средних размеров со щенком в зубах. Человек с трудом оттаскивает хищника к берегу и разжимает ему пасть. Собачка бело-рыжего цвета вырывается на свободу и убегает.

Видео спасения разместило издание The Sun. Согласно его данным, это не первое происшествие с собакой и аллигатором.

Ранее NEWS.ru писал, что в Индонезии крокодил напал на мужчину, который вместе с родными возвращался домой на лодке. Трагедия произошла в провинции Южная Суматра. 58-летний Асидин и его двое детей, нарвав пальмовых листьев, плыли по реке на лодке, когда неожиданно на них напал хищник.