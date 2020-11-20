Американец голыми руками достал щенка из пасти крокодила

Житель Флориды спас щенка, который оказался в зубах аллигатора. Видео было опубликовано в TikTok и набрало 8 млн просмотров.
На кадрах видно, что мужчина в белой майке пытается что-то найти на дне озера, а потом достаёт оттуда крокодила средних размеров со щенком в зубах. Человек с трудом оттаскивает хищника к берегу и разжимает ему пасть. Собачка бело-рыжего цвета вырывается на свободу и убегает.
Видео спасения
Ранее NEWS.ru писал, что в Индонезии крокодил напал на мужчину, который вместе с родными возвращался домой на лодке. Трагедия произошла в провинции Южная Суматра. 58-летний Асидин и его двое детей, нарвав пальмовых листьев, плыли по реке на лодке, когда неожиданно на них напал хищник.