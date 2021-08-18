Американцы спрогнозировали плохой урожай пшеницы в России

Минсельхоз США сообщил, что в этом году урожай пшеницы в России резко уменьшится по сравнению с 2020 годом. А цены на зерно будут высокими, сообщила газета «Известия».

По данным ведомства, Россия сможет собрать всего 72,5 миллиона тонн пшеницы, а не 85 миллионов, как прогнозировалось раньше.

Российские эксперты не согласны со своими коллегами из США. Такие цифры нельзя рассматривать всерьёз, считает руководитель аналитического центра «Русагротранс» Игорь Павенский.

Прогноз Минсельхоза США является нерелевантным в условиях, когда на Юге собран урожай, близкий к рекорду 2017 года, а в Центре — третий по величине урожай, — отметил он.

Кроме этого, нужно учитывать вероятный рост производства пшеницы в Сибири. Там в 2021 году наблюдают достаточно высокую урожайность, хотя уборка только началась.

Он уверен, что экспортные цены останутся на высоком уровне. А вот в самой России из-за «плавающих» экспортных пошлин закупочные цены немного снизятся.

Ранее Банк России в июле зафиксировал замедление роста цен на продовольствие в большинстве субъектов РФ, при этом цены на непродовольственные товары росли почти повсеместно.