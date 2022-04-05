Amedia передаст управление своими типографиями в России Муратову

Норвежский медиахолдинг Amedia передаёт управление своими типографиями в России главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Об этом компания сообщила 5 апреля.

Amedia уходит [из РФ] таким образом, что контроль [над типографиями] передаётся лауреату Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову, — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Новая газета», выпуск которой сейчас приоcтановлен, также печаталась в одной из типографий компании. Всего у Amedia в России четыре типографии. Муратов получит «полный контрoль над их работой».

«Новая газета» приостановила работу до окончания спецоперации российских военных на территории Украины, сообщила пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова. «Новая» получила два предупреждения от Роскомнадзора за неукaзание статуса НКО-иноaгента в материалах издания.

28 марта Роскомнадзор вынес редакции и учредителю «Новой газеты» второе письменное предупреждение. Основанием для его вынесения послужил зафиксированный ведомством факт распространения на сайте издания материала, содержащего упоминание организации, включённой в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, без надлежащей маркировки. Первое такое предупреждение в адрес «Новой газеты» было вынесено Роскомнадзором 22 марта.