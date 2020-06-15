«Алые паруса» в Петербурге пройдут в телевизионном формате

https://static.news.ru/photo/93feb2e8-aeff-11ea-803a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Традиционный праздник для выпускников школ «Алые Паруса» в Санкт-Петербурге пройдёт 27 июля в формате телетрансляции.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора города Александра Беглова. Пятый канал проведёт трансляцию приуроченной к празднику концертной программы. Кульминацию события с водным шоу и проходом брига «Россия» по акватории Финского залива покажут также «все центральные телеканалы», заявили в пресс-службе.

В администрации главы города отметили, что «Алые паруса» перенесут «с улиц города в телевизионный формат для обеспечения эпидемиологической безопасности» жителей и гостей Северной столицы. По этой же причине изменит свой традиционный маршрут бриг «Россия», обычно заходивший в акваторию Невы.

В посвящённой празднику концертной программе, среди прочих, примут участие Дима Билан, Вера Брежнева, группа IOWA и рэпер ST. Ведущими концерта будут Иван Ургант и Дарья Александрова.

Корабль под алыми парусами, отсылающими к классическому произведению Александра Грина, впервые зашёл в Неву в честь школьных выпускных в июне 1968 года. Судно стало символом ежегодного праздника. Традиция прервалась в 1979 году, но спустя 25 лет была возрождена.

Как писал NEWS.ru, праздник «Алые паруса» в ноябре 2019 года выиграл Гран-при конкурса Best Event Awards World. Событие также было отмечено в номинациях «Лучшее музыкальное событие» и «Лучшее агентство в сфере организации праздников».