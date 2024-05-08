Альтушка с «Госуслуг»? Милонов предложил россиянам необычный дейтинг

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Альт в представлении ИИ

На портале «Госуслуги» может появиться раздел для знакомств. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его задумке, государственная платформа сможет заменить ушедший из России Tinder и будет выгодно отличаться от существующих дейтинг-приложений по ряду аспектов. Зачем это нужно государству и как реализация данной инициативы будет выглядеть на практике, разбирался NEWS.ru.

Как Милонов предложил изменить «Госуслуги»

Раздел для знакомств на «Госуслугах» поможет людям безопасно и удобно найти себе пару, написал Милонов в своем Telegram-канале. По мнению депутата, нововведение позволит выбрать надежного спутника жизни и потенциальных супруга или супругу, а не просто удовлетворить «низменные сексуальные потребности». Милонов отметил, что сфера онлайн-знакомств никуда не исчезла из России, несмотря на уход с цифрового рынка зарубежных дейтинг-сервисов. По этой причине государство может внести свой вклад в развитие данной сферы, подчеркнул он. Милонов обратился с соответствующей инициативой к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву.

«В нашей стране, надо признаться, давно назрела потребность в проверенном и надежном приложении, где люди могли бы находить себе пару без риска оказаться на сайте, пропагандирующем промискуитет и фанфаронство», — написал Милонов.

Депутат пояснил в разговоре с NEWS.ru, что люди, знакомясь на государственном портале, могут быть уверены, что их избранники не являются мошенниками или не состоят в законном браке. Каждый должен знать достоверную информацию о потенциальном партнере, добавил Милонов.

«„Госуслуги“ позволяют точно верифицировать человека. Не то чтобы на сервисе появится сайт знакомств. „Госуслуги“ — это алгоритм верификации человека и блокировки тех, кто пытается использовать сайты знакомств для незаконной и „профессиональной“ деятельности: содержанки, эскортницы и альфонсы. Люди имеют право на честность. „Госуслуги“ дадут эту возможность», — пояснил депутат.

Милонов предположил, что на «Госуслугах» будет видно, является ли человек злостным алиментщиком, что также важно при знакомстве с перспективой создания семьи. При этом речь идет не о том, чтобы «государство подглядывало к нам в комнату», а лишь о проверке паспорта гражданина во избежание неловких моментов в будущем, уверяет он.

Инициатива депутата возродила интерес к популярному мему «альтушка с «Госуслуг»». Его суть состоит в том, что на портале якобы должна появиться функция, позволяющая любому мужчине познакомиться с девушкой для романтических отношений. Альтушками называют представительниц прекрасного пола, которые в погоне за модой выглядят на одно лицо, заимствуют интересы из трендов и нарочито пытаются быть «не как все».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Виталий Милонов

Как могут выглядеть знакомства через «Госуслуги»

Создание сервиса знакомств на «Госуслугах» вполне реально. Идею Милонова можно воплотить в жизнь технологически, считает генеральный директор российской интернет-сети знакомств «Мамба» Андрей Бронецкий. Такая услуга может даже пользоваться спросом, правда, пока неясно, кто будет ее потребителем. В любом случае спрос будет ограниченным, считает эксперт.

«Это можно технологически сделать, на это даже может быть спрос. Единственное, государству стоит заниматься не этим, а реализовывать скоринговый сервис, к которому могли бы подключаться другие приложения для знакомств и банки. Собранная информация позволит предоставлять более качественные услуги потребителям», — пояснил Бронецкий в беседе с NEWS.ru.

По мнению эксперта, попытка сделать сервис для знакомств в рамках государственной платформы — неправильный путь. Он предположил, что гораздо удобнее интегрировать дейтинг-приложения со скоринговым сервисом — автоматизированной системой рейтинга, — наподобие тех, которые существуют в банковской сфере.

«Скоринговый сервис — это некий рейтинг на базе имеющейся о гражданине информации, в банках это обычная мера. Это информация о том, когда человек брал кредит, вернул ли его. Гражданину на основе данных о нем присваивается некий рейтинг. Такая система дает возможность получать честную информацию о человеке», — добавил Бронецкий.

Сервисы для знакомств и «Госуслуги» — несовместимые понятия, считает клинический психолог, семейный психотерапевт, КПТ-терапевт, международный НЛП-тренер Инна Паустовская. В такой деликатной области должна сохраняться большая степень приватности, поэтому на практике инициатива Милонова трудновыполнима, считает она.

«На мой взгляд, это звучит несколько странно и смешно, потому что „Госуслуги“ — официальный государственный портал, где есть все наши данные. Если рассматривать приложения для знакомств, там люди стремятся сохранять некую приватность. Не каждый готов давать свои данные сразу и предпочитает делиться ими по мере узнавания человека. В случае реализации идеи необходимо, чтобы была возможность скрыть часть информации о себе, потому что данная услуга должна отвечать требованиям приватности», — высказала мнение Паустовская в разговоре с NEWS.ru.

Раздел для знакомств на портале «Госуслуги» — это утопия, отметил психолог, коуч и НЛП-тренер Валентин Денисов-Мельников. Он назвал инициативу Милонова «хайповым» заявлением, призванным поднять людям настроение, но не более того.

«На практике это никак не будет выглядеть. Это предложение исключительно для того, чтобы его пообсуждали, хайповое заявление. Портал „Госуслуги“ выполняет серьезные функции, вряд ли государственный сервис будет знакомить людей. Создать качественное приложение для знакомств — это серьезная работа, никто не будет интегрировать его с „Госуслугами“, и даже всерьез это никто не будет обсуждать», — заявил психолог NEWS.ru.

Денисов-Мельников добавил, что данная тема обладает неисчерпаемым потенциалом для дискуссий. Психолог в шутку предложил пойти дальше в обсуждении утопичных инициатив и рассмотреть возможность введения штрафов для любителей рассылать «откровенные» фотографии в личных сообщениях.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Зачем нужен раздел знакомств на «Госуслугах»

Единственный плюс такого сервиса заключается в том, что он может быть глубоко интегрирован с внутренними государственными базами данных, например МВД, считает Бронецкий. Таким образом можно узнать много полезной информации о потенциальном избраннике, отмечает он.

«С помощью базы МВД можно будет узнать, был ли человек судим. Через Минздрав есть возможность получить данные о постановке на учет наркозависимого. И разумеется, будет легко понять, состоит ли человек в законном браке. То есть это такой объем доверительной информации, которая востребована при знакомстве и улучшает качество отношений, на это есть спрос», — считает Бронецкий.

С помощью «Госуслуг» можно в теории минимизировать риски мошенничества, различных махинаций и банального обмана, которые зачатую имеют место на этапе знакомства, отметила Паустовская. Таким образом, в стремлении создать раздел знакомств на государственном портале прослеживается желание обезопасить граждан, отметила она.

«При этом появление такого раздела не способствует популярности портала „Госуслуги“. Там, где решаются важные дела, государство каким-то образом пытается регулировать личную жизнь людей. Все это сложно воспринимать серьезно. Складывается впечатление, что данная функция в случае ее внедрения будет носить характер первоапрельской шутки», — рассуждает Паустовская.

Психолог предположила, что инициатива Милонова ставит вопрос о дополнительном контроле взаимодействия людей со стороны государства. В целом любое вмешательство властей в такие вопросы выглядит несколько странно, есть «ощущение недоверия», высказала мнение Паустовская.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Станут ли знакомства через «Госуслуги» популярны

Раздел «Госуслуг» для знакомств в случае его создания вряд ли сможет стать популярным продуктом, который зайдет на рынок, считает Андрей Бронецкий.

С данной функцией уже прекрасно справляются соцсети, отмечает в свою очередь Паустовская. Личные профили позволяют предоставить ровно столько информации о себе, сколько человек считает необходимым, поэтому не стоит рассчитывать на то, что новый сервис будет пользоваться популярностью, добавила она.

«Ставлю под большое сомнение необходимость такой услуги. Я думаю, это прежде всего будет весело. Людям будет интересно понаблюдать за разделом знакомств на „Госуслугах“ как за какой-нибудь диковинкой, „неведомой зверушкой“, которая вдруг „поселилась“ на официальном портале. В том, что идея будет иметь успех, я сомневаюсь. Многие предпочитают разделять личное и деловое, а здесь они смешивают все в кучу, и получается такой винегрет, что непонятна уже функция этого портала», — пояснила Паустовская.

При этом психолог назвала категорию населения, которая может приветствовать инициативу.

«Для особо осторожных людей это может быть подходящим решением. Но те, кто осторожен, предпочитают знать все о других, но не выдавать всю информацию о себе. С одной стороны, власти хотят поддержать тех, кто опасается, с другой — и тем, кто опасается, нужно быть более открытыми», — пояснила она.

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