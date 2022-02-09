Альтштейн рассказал о заражениях COVID-19 при наличии антител

При наличии антител к коронавирусу человек всё равно может заразиться новым штаммом, заявил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, передают «Известия». По его словам, согласно одной из теорий, перенесённое заболевание в совокупности с вакцинацией формируют самый стойкий иммунитет.

Подобную картину можно увидеть в Великобритании. Есть исследования, что набор антител у переболевших и вакцинированных может отличаться. Есть теория, которая пока не подтверждена, что, если человек сначала переболел коронавирусом, а потом вакцинировался, то его иммунитет становится прочнее, а антитела разнообразнее, — сказал Альтштейн.

Ранее в приказе Минздрава были закреплены разрешения о получении QR-кода по результатам теста на антитела к коронавирусу с 21 февраля. Сертификаты о вакцинации также будут дополнены информацией о наличии антител к СOVID-19.

Как заявил помощник министра здравоохранения России Алекcей Кузнецов, требований к уровню антител для получения сертификата нет, достаточно просто их наличия.