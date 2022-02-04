Альтштейн объяснил отмену карантина для контактных по COVID-19

Отмена карантинных мер для лиц, контактировавших с заражёнными коронавирусом, может быть связана с особенностью нового штамма «омикрон», заявил главный сотрудник центра имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн, передаёт Lenta.ru. По его словам, отследить контактных сложно из-за большого количества бессимптомных носителей.

Боюсь, что это из-за того, что слишком большой масштаб, слишком много случаев бессимптомного течения. В результате такой карантин нужен был бы, но невозможно его эффективно провести <...>. В результате, учитывая, что не такое уж тяжёлое течение, мы идём на послабления в этом деле. Это касается не только России, — сказал Альтштейн.

При этом он добавил, что пока нецелесообразна отмена всех карантинных мер.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что карантин для граждан, контактировавших с заболевшими COVID-19, будет отменён. По её словам, причиной стали особенности эпидемического процесса «омикрон»-штамма: ограничительные меры потеряли смысл. Попова отметила, что изменить эпидемиологическую тактику может новый штамм коронавируса, потому что всё зависит от свойств возбудителя.