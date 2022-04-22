«Альтернативы нет»: глава Рособрнадзора о ЕГЭ

Альтернативы ЕГЭ на ближайшие годы в России нет, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его слова передаёт ТАСС. По словам чиновника, портфолио не может стать альтернативной единому государственному экзамену (ЕГЭ) при поступлении в вуз, так как невозможно сделать единую шкалу для оценки навыков.

Альтернативы единому государственному экзамену мы сейчас в ближайшие годы не видим, — заявил он.

Он отметил, что у школьников уже не возникает cомнений в справедливости и объективности экзамена, в поcледние годы не поступает и критических заявлений об этом от профеcсорско-преподавательского состава.

Музаев ранее заявил, что в ЕГЭ по истории могут появиться вопросы о специальной военной операции на Украине. По его словам, ожидать заданий такого формата следует в будущем, но точно не в этом году.

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов предложил сделать ЕГЭ добровольным и провести вступительную кампанию в этом году на основе обычных экзаменов. Он уточнил, что дефицит офисной бумаги может привести к срывам сдачи ЕГЭ.