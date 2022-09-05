Альпинист — о Ключевской сопке: камнепад — основная проблема на этой горе Преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев рассказал NEWS.ru свою версию гибели туристов

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На Камчатке продолжаются спасательные работы: сотрудники МЧС на вертолете высадились на Ключевскую сопку, где погибли туристы (на данный момент подтверждена информация о восьми жертвах). Группа начала восхождение к месту трагедии. По предварительным данным, четверо человек живы и ожидают помощи, они находятся на разных высотах. NEWS.ru поговорил с преподавателем Центральной школы инструкторов альпинизма Денисом Киселевым, который сам совершал восхождение на Ключевскую сопку. Он рассказал, почему со спортсменами на Камчатке случилась беда и почему так важна процедура регистрации группы перед прохождением маршрута.

— По какой причине могла произойти трагедия, есть у вас свои версии?

— Срыв возможен из-за ошибки в организации страховки. Это наиболее вероятный сценарий. Обычно, чтобы себя обезопасить, альпинисты связываются веревками и делают точки страховки за рельеф (камни, лед). Я предполагаю, что ребята прикреплялись друг к другу, но точек страховки промежуточных между ними не было. Это распространенная ошибка новичков. Когда сорвался один, веревка, наоборот, сыграла злую шутку. Один утянул за собой другого, а другой — третьего. Сорваться он мог просто потому, что поскользнулся, а мог быть и камнепад. Камнепад — основная проблема на этой горе. Булыжники падают с высоты достаточно часто.

— Начало сентября — насколько удачное время года для восхождения на Ключевскую сопку?

— Самое теплое время в горах — это июль, август. В этом плане они выбрали не самые лучшие погодные условия. В сентябре погода меняется часто. Может быть и дождь, и порывистый ветер. С другой стороны — в сентябре появляются первые заморозки на таких высотах. Они примораживают камни, и камнепады реже происходят. Я думаю, что расчет был на период устойчивой погоды и на первые заморозки, которые задерживали бы камни. Но расчет оказался неверен, если причина падения действительно камнепад.

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— По предварительной информации, четверо туристов остались в живых и ждут спасения. Сколько человек может продержаться в ожидании помощи на Ключевской сопке в это время года?

— Если нет палатки — 1–3 дня в зависимости от состояния здоровья, наличия травм. Если палатка есть (а также снаряжение, спальные мешки) — то неделю. Именно столько человек может прожить без еды в таких условиях. Тут еще все зависит от психологического состояния. Если альпинист будет правильно психологически настроен, спокоен, то неделя в таких условиях — это вполне реально. Часто людей губит то, что они поддаются панике. Яркий тому пример — гибель женской группы Эльвиры Шатаевой на пике Ленина в 1974 году. Когда умерла одна из девушек и палатки сорвало ветром, в группе началась паника. В результате погибли все восемь участниц восхождения. Те, кто исследовал эту трагедию, сошлись во мнении, что спортсменок погубили страх и паника.

— Группа альпинистов официально не регистрировалась для восхождения на вулкан. Это следует из комментария секретаря Маршрутной квалификационной комиссии Новосибирской области Ирины Добариной. Это могло как-то повлиять на безопасность мероприятия?

— Коммерческие группы вообще не обязаны регистрироваться. С этой точки зрения они не сделали ничего плохого. Но, с другой стороны, это была бы дополнительная гарантия безопасности. Зарегистрированную группу проверяют перед выходом на маршрут. Оценивают, насколько качественное у них снаряжение, степень подготовки участников, в том числе и физическую. То есть сторонние люди смотрят, насколько группа подготовлена для таких восхождений. И это, конечно, большой плюс. Если группа коммерческая, то вся ответственность лежит на организаторах и гидах, которые в свою очередь имеют коммерческий интерес.