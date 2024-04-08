Алоэ в нос, уринотерапия, керосин: что не так с «бабушкиной» медициной

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В Москве 6–7 апреля состоялся форум «Ученые против мифов». На нем выступили известные российские исследователи в разных областях, разоблачители лженауки и популяризаторы научного подхода. Среди прочих на мероприятии была и кандидат медицинских наук Ольга Жоголева, которая рассказала о заблуждениях, касающихся методов народной медицины. NEWS.ru публикует выдержки из ее речи.

Помогает ли вдыхание пара над горячей картошкой

— Как известно, очень популярна ингаляция с помощью пара от горячей картошки при кашле. Есть исследования использования теплого пара как способа борьбы с вирусами. Существуют данные, что вирусы гриппа с трудом выживают в условиях влажного воздуха. Также влажный воздух улучшает свойства слизистых, способствует тому, что нос лучше защищается от вирусов.

Но исследования не выявили убедительных доказательств того, что ингаляция теплого пара влияет на длительность и тяжесть симптомов ОРВИ.

Есть противоречивые данные, что вдыхание влажного воздуха может облегчить симптомы ложного крупа (форма ларингита. — NEWS.ru), когда у детей начинается лающий кашель. Нельзя сказать, что это абсолютно бесполезно, однако горячий пар может причинить ожоги. Есть даже случаи гибели детей при вдыхании горячего пара в замкнутом пространстве.

Когда надо парить ноги

— Горячие ванны для ног, как и горчичники или банки, — это «отвлекающая» терапия, направленная на улучшение кровоснабжения дыхательных путей. Но научных данных о том, что она может облегчить симптомы ОРВИ, нет.

Парить ноги можно при стрессе, мышечных болях или мозолях. То есть горячие ванны полезны не при простуде, а в совершенно других ситуациях — это приятная процедура, которая помогает расслабиться при нервных нагрузках, а также облегчить боли в стопах. При этом не стоит забывать, что слишком горячая вода может привести к ожогам.

Насколько эффективен чай с малиной

— Малина обычно позиционируется как «природный аспирин». Я нашла исследование, посвященное содержанию салициловой кислоты в разных частях малины. Оказалось, что она почти не содержится в ее плодах, но есть в основном в листьях.

Зато в плодах малины есть вещества, которые потенциально способны оказывать противовоспалительный эффект. Но нужно больше данных для того, чтобы понять, достаточно ли их содержится в малине, чтобы получить гарантированный эффект.

Малина вкусная, а теплое обильное питье полезно при ОРВИ — это доказано. Просто не надо заменять чаем с ней лекарства. Если, например, у человека температура выше 38,5, то эффективнее принять противовоспалительный и жаропонижающий препарат, чем пытаться эту проблему решить исключительно малиной.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Насколько полезен мед

— Мед редко вызывает аллергию, он способен облегчить течение ОРВИ, может уменьшить выраженность кашля при простуде у детей. Есть также небольшое исследование турецких ученых, посвященное способности пасты из меда и кофе облегчить постинфекционный кашель и сократить его продолжительность у взрослых.

Существуют данные о противовоспалительных свойствах меда и способности подавлять рост некоторых бактерий при нанесении на кожу. Но мед может и раздражать кожу.

Также мед не может быть заменой антибиотикам или препаратам от кашля. Тут как с малиной: если показано принять лекарство, то заменять его медом — это неправильная тактика. Для местного лечения медом нужно больше данных о его безопасности и эффективности.

Для ОРВИ практически нет лекарств, которые ускорят выздоровление, а если мы можем облегчить человеку самочувствие с помощью меда, то почему бы и нет. Но пытаться им заменить примерно все по причине его природного происхождения и потенциальной безопасности — неправильный ход.

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

Так ли безопасны чеснок и лук

— В мире существует много БАД на основе чеснока, созданных для облегчения симптомов или предотвращения ОРВИ. Но исследования не выявили убедительных доказательств таких свойств чеснока. Помимо этого, чеснок вызывает раздражение и повреждение кожи и слизистых, а также контактный аллергический дерматит.

Лук обладает потенциально противоинфекционным действием. В частности, ему приписывают противовоспалительные, а также, возможно, противоаллергические и даже противоопухолевые свойства. Но он, как и чеснок, способен вызывать раздражение тканей и аллергические реакции. А имеющиеся исследования говорят об отсутствии данных в пользу того, чтобы рекомендовать лук при ОРВИ и других заболеваниях.

Алоэ может спровоцировать рак?

— В народе популярны разные рецепты, где используются выжимки из свеклы, а также комнатных растений — алоэ и каланхоэ. Например, при насморке некоторые любят капать в нос сок из листьев каланхоэ.

Что касается свекольного сока, то есть исследование, проведенное на 76 студентах в состоянии предэкзаменационного стресса. Оно показало, что употребление сока в течение недели дало меньшую выраженность симптомов ОРВИ. Но это неоднозначное и маленькое исследование, поэтому не стоит опираться на него как на аргумент. Хотя если кто-то любит свекольный сок, то почему бы его не использовать. Только надо помнить, что не стоит им заменять лекарства. И не стоит забывать, что свекла способна вызывать аллергические реакции.

В экстракте алоэ вера есть противовирусные вещества, действующие при гриппе. Оно также обладает противовоспалительным потенциалом, но данных об этом недостаточно. В некоторых странах противовоспалительные препараты с компонентами из алоэ выпускаются, но важно понимать, что это не сок из алоэ.

В чистом виде алоэ вера может вызывать раздражения, жжение, контактный дерматит и аллергические реакции. Есть данные о том, что это небезопасно во время беременности и грудного вскармливания. А главное, свежий сок алоэ обладает канцерогенным эффектом.

Каланхоэ также имеет токсические свойства, его сок способен повреждать кожу и слизистые.

Во всех этих растениях есть противовоспалительные компоненты с противовирусным и антибактериальным действием, но существует много аргументов в пользу того, чтобы не закапывать сок из них при насморке. Ведь, чтобы достичь эффекта, важна точная концентрация действующих начал, а это неизвестно. Зато известно, что каждое из этих растений вызывает побочные эффекты.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Почему нельзя лечиться керосином

— Еще в 1909 году в журнале Американской медицинской ассоциации выходила публикация о том, как применяется керосин при боли в горле, ревматизме и других заболеваниях. Там отмечалось, что такая практика есть, но почему-то у ряда пациентов развивается фарингит, повреждается слизистая, образуются пузыри.

Сегодня существуют целые научные обзоры, посвященные использованию керосина в быту с разными целями. Самое главное и опасное — керосин обладает канцерогенным эффектом. Даже вдыхание аэрозолей керосина повышает риск развития опухолей, а если им полоскать горло, риск этот, очевидно, возрастает еще больше.

Контакт керосина с тканями может вызвать раздражение, воспаление и повреждения. Вдыхание его паров способно раздражать слизистую бронхов и провоцировать бронхоспазм, которому наиболее подвержены дети до пяти лет. А горло мажут обычно маленьким.

Исследования показали также, что керосин подавляет у животных активность иммунной системы. Регулярные контакты с ним, помимо этого, приводят к повреждениям печени, вплоть до развития гепатита.

То есть в пользу керосина как лекарственного средства нет ни одного аргумента.

Что надо знать об уринотерапии

— Уринотерапия в определенных кругах преподносится как способ лечения примерно всего. Это создает иллюзию уникальности «препарата», но мы должны помнить, что моча богата продуктами жизнедеятельности человека, то есть веществами, от которых организм избавляется.

В составе мочи есть много минеральных веществ, при употреблении которых создаются условия для обезвоживания и дополнительная нагрузка на мочевыделительную систему, которой снова придется их фильтровать. Также в моче могут быть бактерии, из-за которых возможно возникновение инфекций. Еще в моче содержатся гормоны, способные повлиять на обмен веществ.

А главное, нет ни одного научного доказательства пользы от уринотерапии.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Как быть с народными методами лечения

— Нет ничего вредного в чае с малиной, мед — хорошее средство при ОРВИ, теплые ванны для ног и ингаляции паром не повредят, а в каких-то случаях, возможно, и помогут. Но нельзя заменять всем этим необходимое лечение.

Некоторые растения содержат потенциально полезные вещества, но их концентрация при самостоятельном изготовлении «снадобий» неизвестна. Мы не можем знать, в безопасном ли количестве мы их примем, в достаточном для эффекта или же в большой концентрации с потенциально токсическим эффектом.

В то же время некоторые народные методы совсем никак нельзя считать полезными, например керосин или уринотерапию.

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