Аллерголог рассказала, кто чаще всего становится жертвой комаров Аллерголог Ярцева: комары чаще кусают людей с тонкой кожей

Фото: Shutterstock

Комары чаще всего кусают людей с тонкой кожей, заявила в интервью радио Sputnik врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева. По ее словам, эти кровососущие насекомые способны видеть инфракрасное излучение, а также чувствовать тепло, исходящее от кровеносных сосудов.

На самом деле у комаров включается как бы «тепловизор» — они видят инфракрасное излучение, летят на тепло сосудов, крови. Может быть, если у людей глубоко расположены сосуды или толстый слой подкожной жировой клетчатки, их будут кусать чуть реже, а людей с тонкой кожей — чаще, — сказала она.

Медик добавила, что в сезон комаров укушенными оказываются все, независимо от толщины кожных покровов. Она также отметила, что связь между употреблением алкоголя и укусами комаров не доказана.

Что касается алкоголя, конечно, он временно расширяет сосуды, но конкретной связи, что, если вы выпьете, то вас обязательно покусают комары, нет, — заверила эксперт.

Ранее завотделом медицинской энтомологии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Людмила Ганушкина сообщила, что комары летом могут переносить лихорадку и малярию. Кроме того, укусы этих насекомых способны вызывать аллергическую реакцию.