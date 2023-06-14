Аллерголог рассказал об опасностях для отдыхающих на море Аллерголог Болибок напомнил о медузах, акулах и инфекциях при отдыхе на теплых морях

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время отдыха на теплых морях важно помнить ряд правил, которые помогут сохранить здоровье, а иногда и жизнь, рассказал в беседе с KP.RU врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок. По его словам, основные опасности, подстерегающие отпускников, — это акулы, ядовитые медузы и разнообразные кишечные инфекции.

Как подчеркнул специалист, не стоит лезть в воду в местах, где водятся акулы. Также нужно выполнять все рекомендации по купанию, в том числе не купаться после захода солнца, пользоваться специальными тапочками и не забывать про плавательный костюм для дайвинга.

По словам аллерголога, наиболее неприятные для человека медузы — купольные и с длинными щупальцами — встречаются, к примеру в Средиземном море. Именно щупальца могут оставлять на теле химические ожоги — жгучие, а иногда и смертельные.

Яд медуз Азовского или Черного моря вызывает у человека «крапивницу», потому что содержит вещества — гистаминолибераторы. Как правило, такие медузы жалят неопасно. А вот в тропических морях водятся медузы с куда более сильными ядами — нервнопаралитическими, — рассказал Болибок.

Эксперт посоветовал при ожоге от «нашей» медузы промыть кожу чистой пресной водой и приложить влажное полотенце. Обычно такой ожог проходит за 10-20 минут, не требуя лечения. Если вас ужалила тропическая медуза, обязательно обратитесь за помощью к местным врачам. Обычно назначают противоаллергические препараты и гормональные мази.

Чтобы не подцепить кишечную инфекцию, нельзя глотать воду при купании, а фрукты, которые вы собираетесь есть на пляже, лучше заранее помыть, например, в отеле или бутилированной водой.

Кардиолог Ольга Молчанова предупредила также об опасности купания в нетрезвом виде. Кроме того, недопустимо перегреваться на солнце, особенно с 12 до 15 часов. Это опасно в том числе и в плане риска возникновения новообразований на коже. Поэтому нужно пользоваться солнцезащитными кремами.

Во время отдыха у многих возникает сильное желание погладить представителей местной фауны. После подобных «нежностей», в том числе со слонами и попугаями нужно обязательно вымыть руки с мылом, а при царапине или укусе — обратиться к врачу, чтобы исключить возможность столбняка или бешенства.

Ранее гастроэнтеролог Владимир Неронов напомнил о необходимости соблюдать в отпуске основные правила гигиены для профилактики отравления.