Аллерголог рассказал, что делать при укусе осы в область гортани Аллерголог Логинова посоветовал промыть желудок при укусе осы в область гортани

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У людей есть повышенная инсектная аллергия на укусы жалящих насекомых, в том числе ос и пчел, рассказала NEWS.ru иммунолог-аллерголог Надежда Логинова. По ее словам, реакция на укус может протекать в виде системной аллергической реакции и анафилактического шока, поэтому, если насекомое попало внутрь организма, это может привести к летальному исходу. Врач посоветовала в таком случае промыть желудок, например, «ресторанным» способом и обратиться к врачу.

Анафилактический шок — серьезное осложнение, требующее, как правило, реанимационных предприятий. Врач дает аллергикам соответствующие рекомендации — как себя вести в этом случае — и список лекарственных препаратов для оказания скорой помощи. Такие случаи крайне редки, но, если оса залетела в рот, можно промыть желудок, даже «ресторанным» способом. Для этого нужно выпить теплой воды и вызвать рвоту, — рассказала Логинова.

Врач отметила, что в желудочно-кишечном тракте огромное количество сосудов, поэтому, если насекомое с жалом попало в рот, всасывание яда происходит гораздо быстрее. При ухудшении состояния здоровья после укуса стоит сразу же вызвать скорую помощь.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков посоветовал приложить холод и компресс с содой к месту укуса осы. Эксперт добавил, что наиболее тяжелую аллергическую реакцию вызывают укусы в области груди, шеи и лица из-за большого количества сосудов. Помимо ос, укусы шмелей и пчел также могут привести к летальному исходу.