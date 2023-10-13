Названы причины вылизывания лап собаками Кинолог Голубев: собаки могут вылизывать лапы из-за стресса

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На фоне стресса или аллергии собака может начать вылизывать лапы, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В разговоре с «Радио 1» он уточнил, что если питомец делает это редко, то беспокоиться не стоит, скорее всего, это обычное соблюдение гигиены.

Если такое поведение наблюдается постоянно, важно разобраться в причинах. Это может быть аллергия, стресс, занозы, порезы и многое другое. Внимательно осмотрите лапы питомца, чтобы исключить повреждения или наличие застрявшего острого предмета, — пояснил кинолог.

Вылизывание лап может стать следствием наличия инородного предмета. Хозяину следует внимательно осмотреть конечности собаки. При наличии инородного предмета его нужно извлечь и обработать рану. Кроме того, во время прогулки питомец может случайно наступить на осу или другое насекомое, отметил Голубев. Тогда домашний любимец снова будет часто облизывать лапы. Чтобы помочь питомцу, стоит удалить жало из места укуса, обработать рану и дать собаке антигистаминное средство.

Если вылизывание лап связано с аллергией, на теле питомца будут видны раздражения и покраснения кожи. Голубев советует обратиться к ветеринару, чтобы он поставил точный диагноз. Также важно убедиться, что облизывание лап не связано с бактериальными или грибковыми инфекциями.

Голубев ранее предупредил, что собаки могут бегать за своим хвостом не только из-за желания выплеснуть энергию, но и из-за проблем со здоровьем. По его словам, причин для такого поведения может быть много, поэтому следует внимательно оценить, все ли в порядке с питомцем.