Аллергикам раскрыли, как подготовиться к атаке весенних раздражителей Врач Гучапшева призвала аллергиков срочно пройти профилактический осмотр

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аллергикам необходимо срочно пройти профилактическое исследование перед началом климатической весны, когда «просыпаются» многие раздражители, рассказала NEWS.ru аллерголог Елена Гучапшева. Медик отметила, что на приеме у врача гражданин узнает, нужно ли ему принимать антигистаминные препараты.

Аллергикам лучше срочно записаться к врачу: обсудить прием антигистаминных, капель в глаза и спреев для носа, запланировать полноценное обследование в сезон не цветения, обсудить возможность проведения АСИТ (аллергенспецифическая иммунологическая терапия). АСИТ — методика лечения аллергии, которая заключается в постепенном изменении реакции иммунной системы человека на воздействие аллергена, — добавила Гучапшева.

Наличие пищевой аллергии значительно повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, заявила ранее врач Елена Малышева. По ее словам, это подтверждается результатами исследования, проведенного в США в 2023 году. Выяснилось, что при употреблении пищи, содержащей в себе аллергены, сильно страдают сосуды.

Ранее начальник отдела мониторинга биоразнообразия ГПБУ «Государственный природоохранный центр» Азамат Кунафин заявил, что составляемая каждую весну во многих СМИ Москвы карта районов города, особенно опасных для аллергиков, не имеет смысла. Он объяснил, что растения-аллергены встречаются во всех районах столицы.