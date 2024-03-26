Аллергикам посоветовали, как защититься от пыльцевых бурь Врач Кутушов: во время пыльцевых бурей следует носить медицинские маски

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Чтобы защитить себя от пыльцевых бурь, когда в воздухе значительно увеличивается содержание пыльцы, аллергикам следует носить медицинские маски, посоветовал врач-токсиколог Михаил Кутушов. В беседе с Lenta.ru специалист подчеркнул, что важно следить за прогнозами: в периоды бурь лучше реже находиться на открытом воздухе.

Ношение маски <...> может помочь ограничить вдыхание пыльцы. Попробуйте уменьшить время на открытом воздухе во время пыльцевых бурь и обязательно принимайте антигистаминные препараты по рекомендации врача, — пояснил врач.

Также не стоит проветривать помещения во время содержания в воздухе большого количества пыльцы. Стоит воздержаться от прогулок в парках и лесу. После возвращения с улицы домой нос рекомендуется промывать солевым раствором. Кутушов посоветовал увлажнять глаза, чтобы уменьшить контакт с аллергенами и облегчить симптомы.

Важно помнить, что забота о своем здоровье, регулярные консультации с врачом и последовательное соблюдение рекомендаций помогут справиться с сезоном аллергий и дать возможность насладиться весенними днями без лишнего дискомфорта, — заключил специалист.

Врач Иван Тарасенко ранее рассказал, что лучшим способом пережить сезон цветения для аллергиков является изоляция или смена климатической зоны на ту, где нет пыления. По его словам, такой способ подойдет не всем — не у каждого есть возможность уехать или изолироваться.