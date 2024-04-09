Аллергикам перечислили продукты, от которых стоит отказаться при цветении Врач Костинов: аллергикам стоит отказаться от меда и орехов

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Аллергикам в период цветения лучше отказаться от меда и орехов, предупредил заведующий кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации Сеченовского Университета, член-корреспондент РАН Михаил Костинов. В беседе с aif.ru специалист уточнил, что эти продукты противопоказаны при аллергических реакциях на пыльцу деревьев, злаковых и сорных трав.

Как отметил врач, также с осторожностью следует относиться к цитрусовым. Апельсины, мандарины и лимоны опасны для людей, страдающих от аллергии на пыльцу злаковых и сорных трав. Алкоголь тем временем противопоказан при любом виде поллиноза.

Зелень стоит есть с осторожностью при реакции на пыльцу деревьев. Костинов пояснил, что все эти продукты способны спровоцировать перекрестную аллергию. Они имеют сходное строение белка с истинным аллергеном и могут вызывать характерные симптомы.

Терапевт Станислав Ионов ранее рассказал, что аллергический насморк отличается от простудного исключительно прозрачной слизью. Эксперт объяснил, что при ОРВИ данное состояние делится на три стадии: водянистые выделения, затем прозрачные, а потом гнойные. Он напомнил, что при аллергическом насморке всегда должен быть аллерген, например пыльца или цветущие растения.