Аллергикам назвали самые опасные цветы Токсиколог Кутушов: для аллергиков опасны ромашки и хризантемы

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Для аллергиков период цветения представляет большую опасность, поэтому не стоит дарить таким людям букеты из ромашек, гербер, лилий и хризантем, рассказал «Вечерней Москве» врач-токсиколог Михаил Кутушов. По словам врача, к симптомам аллергии на цветение относятся сухой кашель, чихание, зуд в носу и глазах.

В пыльце лилии есть аллергены, вызывающие заложенность носа, кашель и прочие затруднения, объяснил специалист. Ромашки могут стать причиной тяжелой анафилаксии, и дело касается не только букетов, но и кремов, чаев и отваров, в составе которых есть этот цветок.

Кутушов подчеркнул, что гипсофилы и георгины обладают обильной пыльцой, которая быстро и легко поднимается в воздухе, поэтому аллергикам эти цветы дарить не стоит. Это может привести к чиханию и, в тяжелом случае, к анафилаксии. Также не рекомендуется добавлять в букет злаки, например пшеницу, поскольку она может вызвать перекрестную аллергию.

Помимо этого, аллергию могут вызвать хризантемы, астры, герберы и домашняя герань, добавил токсиколог. Острая аллергическая реакция может возникнуть при попадании пыльцы на верхние и нижние дыхательные пути и на слизистые век.

Ранее врач-иммунолог Андрей Продеус рассказал, что поддержать иммунитет носа в сезон инфекций и аллергий поможет гигиена и влага. По словам медика, нос является «воротами» организма для инфекций, а его слизистая — это часть врожденного иммунитета человека, которая помогает бороться с вирусами.