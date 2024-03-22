Аллергикам дали советы, как пережить сезон цветения Врач Тарасенко: сезон цветения поможет пережить изоляция

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Лучшим способом пережить сезон цветения для аллергиков является изоляция или смена климатической зоны на ту, где нет пыления, посоветовал врач Иван Тарасенко. В разговоре с «360» специалист подчеркнул, что такой способ подойдет не всем — не у каждого есть возможность уехать или изолироваться.

Просто изоляция или, в идеале, смена климатической зоны на ту, где этого цветения, где этого пыления нет. Понятное дело, что большинство людей не может себе это позволить, — уточнил врач.

Стоит обратить внимание на очистители воздуха для дома. Они помогут убрать из воздуха аллергены. В период цветения аллергикам важно пересмотреть свое питание: существует вероятность перекрестных реакций с пищевыми продуктами. Тарасенко уточнил, что помочь может противоаллергенная терапия. Подбирать ее следует вместе с медиками, а не самостоятельно. При выходе на улицу рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты. Эффективнее всего от аллергенов защитят респираторы.

Аллерголог Елена Гучапшева ранее призвала аллергиков срочно пройти профилактическое исследование перед началом климатической весны. Медик отметила, что на приеме у врача гражданин узнает, нужно ли ему принимать антигистаминные препараты.