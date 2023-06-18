Алкоголь с доставкой на дом: разрешат ли покупать водку, вино и пиво онлайн Сенатор Андрей Клишас направил в правительство законопроект, разрешающий дистанционно продавать спиртные напитки

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Россияне смогут покупать алкоголь онлайн и заказывать доставку спиртного на дом. Это произойдет в случае принятия нового законопроекта о легализации онлайн-продаж алкоголя. Авторы инициативы утверждают, что это позволит вывести бизнес из тени и пополнить бюджет налогами; противники называют законопроект лоббистским. О перспективах легализации продаж алкоголя с доставкой на дом — в материале NEWS.ru.

Как можно будет купить алкоголь онлайн с доставкой

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас направил вице-премьеру Дмитрию Григоренко законопроект, предусматривающий легализацию онлайн-продаж и доставки алкоголя. Нововведения предусматривают внесение поправок в федеральные законы «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта» и «Об информации».

В России дистанционная продажа алкоголя запрещена с 2007 года. Законопроект Андрея Клишаса предусматривает, что реализацией спиртного через интернет смогут заниматься лицензированные компании. Сайты легальных онлайн-продавцов будут включаться в специальный реестр, который, как предполагается, создаст Росалкогольрегулирование.

Чтобы купить спиртное, нужно будет подтвердить возраст с помощью учетной записи в государственной системе идентификации (ЕСИА). При доставке напитков возраст покупателя проверят повторно прямо на месте.

Что говорят сторонники легализации онлайн-продаж алкоголя

По словам Андрея Клишаса, на легализации онлайн-продаж алкоголя «настаивают многие предпринимательские объединения», но «с учетом всех существующих законодательных ограничений это решение должно принимать правительство».

«Главное, чтобы алкоголь нельзя было приобретать несовершеннолетним», — добавил он.

Также Клишас заявил, что Торгово-промышленная палата РФ (ТПП) ранее направляла свои законодательные предложения на этот счет в руководимый им комитет Совфеда. Впоследствии сенатор обсудил их с Ассоциацией компаний интернет торговли (АКИТ), куда входят Ozon, «Сбер», «Яндекс» и другие платформы. Ассоциация выступает за разрешение продаж алкоголя онлайн через маркетплейсы.

«Когда мы выбираем не подход запретов, а, наоборот, контролируем легализацию доставки — что мы уже увидели на лекарственных препаратах и ювелирных изделиях, — легальный рынок выдавливает теневой, и происходит это довольно быстро», — заявил накануне президент АКИТ Артем Соколов, выступая на площадке ПМЭФ.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Андрей Клишас

По его словам, общий объем нелегальных продаж алкоголя в интернете составляет около 50 млрд рублей в год, из-за чего в 2022 году бюджет недополучил 20 млрд рублей. При сохранении такой тенденции «показатель бюджетных потерь вырастет до 68 млрд рублей в год», утверждает Соколов, а «суммарный объем за пять лет превысит 250 млрд рублей».

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что оборот серого рынка онлайн-торговли алкоголем также растет и достиг 11 млрд рублей. Со ссылкой на данные Минфина Андрей Клишас добавил, что доля фальсификата на рынке онлайн-продаж алкогольной продукции составляет 53%, а общий объем таких продаж оценивается в 30 млрд рублей. При этом вследствие нелегальной онлайн-торговли спиртным в 2018–2022 годах бюджет недополучил 50 с лишним миллиардов рублей.

«Потребительский спрос на такого рода сервисы на фоне динамичного развития систем доставки товаров также быстро растет: поисковые системы в месяц фиксируют от 300 до 600 тысяч запросов по теме „алкоголь с доставкой на дом“. При этом существуют риски покупки контрафактной и некачественной алкогольной продукции», — сказано в документе.

Кто и почему против разрешения продажи алкоголя онлайн

Против законопроекта Андрея Клишаса выступил депутат Госдумы фракции ЕР и руководитель движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. По его мнению, данная инициатива может быть лоббистской и является, «мягко говоря, опрометчивой».

«Мы еще не навели порядок на офлайн-рынке, и говорить, что онлайн-продажи — что-то современное и необходимое, — это из другой вселенной. У нас доля суррогата и контрафакта на рынке превышает от 10% до 65% в зависимости от региона. Понятно, что у онлайн-продаж алкоголя есть сильнейший двигатель под названием „лоббист“, однако на данном этапе, я считаю, государство не должно поддерживать такие идеи», — заявил Хамзаев в беседе с NEWS.ru.

Он добавил, что законопроект «станет лазейкой для гигантской коррупционной индустрии», пояснив, что имеет в виду контрафакт. Хамзаев обратил внимание на то, что, несмотря на запреты онлайн-продаж алкоголя в РФ, «все всё равно продают, а если это легализовать, никто контролировать онлайн-рынок не сможет так же, как и офлайн-рынок». Поэтому, по мнению парламентария, «логики в одобрении этого законопроекта нет».

Что еще может измениться в правилах торговли алкоголем

Выступая за легализацию продажи алкоголя онлайн, сенатор Андрей Клишас много говорит про нелегальный сектор в данной сфере. В этой связи он также направил в правительство предложение ввести административную и уголовную ответственность за незаконную онлайн-продажу алкоголя со штрафами до 1 млн рублей и исправительными работами сроком до двух лет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Помимо этого, Госдума сняла с рассмотрения законопроект, разрешающий онлайн-продажу алкоголя через «Почту России». Обсуждение документа перенесено на неопределенный срок.

Предполагалось, что эксперимент с доставкой алкоголя начнется в ноябре 2023 года и продлится до лета 2026-го. Заказать можно было бы тихие, игристые и крепленые вина из винограда, выращенного на территории России. Работать подобный сервис должен был на территории Москвы и Подмосковья.

Соответствующий документ кабмин внес в Госдуму в начале апреля после того, как его одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. По данным РИА Новости, перенос рассмотрения проекта на неопределенный срок может быть связан с «недовольством маркетплейсов тем, что такая возможность предоставляется только одному игроку — „Почте России“».

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