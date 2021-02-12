Алису Фрейндлих выписали из больницы после лечения от коронавируса

https://static.news.ru/photo/6a1faab0-6d2f-11eb-bf5b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих выписана из больницы, где она проходила курс лечения и реабилитации после перенесённой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила директор Большого драматического театра (БДТ) имени Г. А. Товстоногова Татьяна Архипова.

По её словам, сейчас актриса чувствует себя хорошо.

Если её надежда встретить Новый год и Рождество дома не сбылась, то, наконец, китайский Новый год Алиса Бруновна сегодня отметит в тёплом семейном кругу, — цитирует Архипову ТАСС.

Она поблагодарила «замечательных врачей и медсестёр» научно-клинического центра № 122 имени Л. Г. Соколова за то, что те «сделали всё возможное и невозможное, чтобы восстановить здоровье всеми любимой актрисы». В БДТ очень ждут возращения Фрейндлих на сцену.

86-летнюю Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом в Санкт-Петербурге 25 декабря. При этом поражение лёгких у неё стремительно развивалось — с 30% до 90%. Длительное время актриса находилась в реанимации.

Спустя месяц после госпитализации, как писал NEWS.ru, Фрейндлих перевели в палату интенсивной терапии, приставив сиделку. В начале февраля стало известно, что она получила отрицательный тест на коронавирус, после чего артистку поместили в обычную палату.