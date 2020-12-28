Алиса Фрейндлих хотела скрыть заражение коронавирусом

https://static.news.ru/photo/8337cdd0-4902-11eb-81f4-fa163e074e61_660.jpg Алиса Фрейндлих Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих давно заразилась коронавирусом, но хотела скрыть это от своих поклонников. Об этом заявил её коллега — актёр Олег Басилашвили.

Давно уже. Она просила меня никому не давать её телефон, — цитирует артиста Пятый канал.

По его словам, Алиса Фрейндлих заразилась коронавирусом ещё в первые дни декабря, но тогда медики не видели необходимости в госпитализации. В стационар женщину поместили лишь 25 декабря. До этого она, вероятно, сама отказывалась ложиться в больницу, так как не хотела, чтобы о её болезни узнали поклонники, добавил Басилашвили.

О том, что Алиса Фрейндлих находится в реанимации инфекционного отделения 122-й больницы им. Соколова в Санкт-Петербурге, стало известно 28 декабря. У 86-летней артистки обширное поражение лёгких. Ближайший спектакль в БДТ имени Товстоногова с её участием отменён.

Накануне с коронавирусной инфекцией нового типа госпитализировали художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Артист опубликовал фото из лечебного учреждения в кислородной маске и сообщил, что Новый год проведёт в больнице. О заболевании культурного деятеля стало известно 21 декабря 2020 года. Однако тогда речи о визите в больницу ещё не шло.

Также COVID-19 заболели композитор Александра Пахмутова и её супруг, поэт Николай Добронравов. Им потребовалось наблюдение врачей в стационаре.

Ранее появилась информация о госпитализации народной артистки России Марины Зудиной. СМИ сообщали, что её доставили в столичную больницу с нарушениями функций мозга. Уточнялось, что причина госпитализации состоит в вертебро-базилярной недостаточности, якобы диагностированной у Зудиной. Позднее актриса эту новость опровергла, отметив, что с ней всё в порядке, писал NEWS.ru.