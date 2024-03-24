Алина Загитова крупной суммой помогла семьям погибших в «Крокусе» Загитова пожертвовала 500 тысяч рублей семьям жертв теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фигуристка Алина Загитова пожертвовала пострадавшим и семьям жертв при теракте в «Крокус Сити Холле» 500 тысяч рублей. В подтверждение она показала фотографию с квитанцией, на которой указана сумма.

Если у вас есть возможность помочь — помогайте! Сейчас очень важна сплоченность и поддержка друг друга, — написала олимпийская чемпионка в своем Telegram-канале.

Ранее певец SHAMAN выразил готовность оплатить похороны каждой жертвы теракта в «Крокус Сити Холле». Артист также предложил взять на себя все расходы на реабилитацию пострадавших в результате стрельбы в концертном зале. По его словам, Россию запугать и сломать не получится.

До этого российский и сербский актер Милош Бикович в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в Красногорске призвал помочь пострадавшим. Сейчас самое время молиться за погибших, а также собрать деньги для тех, кого коснулась трагедия, написал он. Желающих помочь людям в этой ситуации будет достаточно, констатировал артист.

Кроме этого, рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что готов компенсировать пострадавшим при теракте расходы на лечение и восстановление. Музыкант создал специальный бот, в который призвал пострадавших присылать свои данные.