Aliexpress сообщила о сложностях при обработке платежей россиян

Компания «AliExpress Россия» испытывает сложности при обработке платежей россиян. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании. Проблемы возникают при оплате зарубежных товаров.

В настоящий момент мы наблюдаем некоторые сложности с обработкой платежей. Мы активно занимаемся решением проблемы, и вскоре пользователи смогут оплачивать покупки всеми способами без любых трудностей, — сообщили в компании.

Там посоветовали пока оплачивать покупки через сервис Qiwi или счёт мобильного телефона.

Ранее клиенты компаниив социальных сетях сообщали о проблемах при оплате заказов, в том числе картами попавших под санкции банков РФ. При этом в феврале в AliExpress заявляли, что маркетплейс продолжит свою деятельность, несмотря на введённые против России санкции.

Ранее клиенты Wildberries сообщили о сбоях в работе сервиса. Было зафиксировано 1006 жалоб. Около 64% юзеров столкнулись с проблемами в работе приложения, примерно 24% сообщили о неполадках в работе веб-сайта, и около 10% пожаловались на невозможность отследить свои заказы.