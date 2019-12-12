https://static.news.ru/photo/bd6d5dfc-1cd6-11ea-b450-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аналитики «AliExpress Россия» составили список популярных поисковых запросов за первую неделю декабря. Оказалось, что россияне стали чаще искать товары для хобби и подарки.

Количество поисковых запросов по слову «рыбалка» выросло на 80%, «3d ручка» — на 23%, «маркеры» — на 21%, «гитара» — на 3%, — говорится в сообщении компании.

Также аналитики уточняют, что рост количества запросов по словам «серьги» и «часы мужские» составил 7%, а игрушки пользователи искали чаще на 6%. Однако в компании отмечают, что в число самых популярных поисковых запросов на сайте стабильно входят предметы одежды и различная электроника.

Как ранее писал NEWS.ru, оборот торговой интернет-площадки AliExpress в «чёрную пятницу» в России оказался рекордным за всё время её существования. По данным представительства компании в РФ, он превысил треть от всех продаж отечественного е-commerce.