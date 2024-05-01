Алиев выступил на открытии VI Всемирного форума межкультурного диалога

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на открытии VI Всемирного форума межкультурного диалога «Диалог ради мира и глобальной безопасности». Глава государства назвал республику местом слияния культур, а сам форум — важнейшей международной площадкой, сообщает находящийся на форуме корреспондент NEWS.ru.

Форум является очень важной международной площадкой, на которой обсуждаются вопросы межкультурного диалога. Азербайджан на протяжении веков был местом слияния культур. Наше географическое расположение между Востоком и Западом сделали эту тенденцию возможной, — отметил Ильхам Алиев.

Глава Азербайджана добавил, что многокультурное и этнически разнообразное азербайджанское общество на протяжении веков сохранило такие ценности, как толерантность, взаимное уважение, дружба и партнерство.

VI Всемирный форум межкультурного диалога «Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие» стартовал в Баку 1 мая. Мероприятие организовано правительством Азербайджана в партнерстве с ЮНЕСКО, Альянсом цивилизаций ООН, Всемирной туристской организацией и Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО).

Всемирный форум продлится до 3 мая включительно. Участники проведут десять панельных дискуссий и четыре пленарных заседания. В рамках форума будут обсуждаться несколько тем: образование, молодежь, защита культурного наследия на фоне изменения климата, ксенофобия, нелегальная миграция и многие другие.