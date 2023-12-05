Альфа-банк устранил сбои в работе сервисов Альфа-банк устранил трудности со входом в приложение и на сайт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Альфа-банк устранил трудности со входом в свои сервисы, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу финансовой организации. Проблемы у пользователей возникли вечером 5 декабря.

Все работает, — говорится в сообщении банка.

Ранее российские пользователи пожаловались на сбои в работе мобильного приложения и сайта Альфа-банка. При этом в банке отметили, что нарушения доступа не имеют отношения к неисправностям и являются результатом технических работ. Большинство жалоб, как показали сервисы статистики, пришло из Москвы и Санкт-Петербурга. Проблемы также наблюдались у пользователей в Удмуртии, Самарской области, Нижнего Новгорода, Воронежа, Казани и Екатеринбурга.

В ноябре пользователи Промсвязьбанка в России пожаловались на сбои в работе приложения и сайта банка. Неполадки наблюдались также в Литве. Больше всего на сбои указывали пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Вильнюса, Волгограда и Новосибирска.

Также сообщалось о глобальном сбое в работе «ВКонтакте». Сайт социальной сети перестал открываться, не работали также мобильные приложения и связанные с ним сервисы. Более 50% пользователей столкнулись с трудностями при попытке зайти в приложение. Еще 39% заявили, что социальная сеть в целом не работает. Больше всего сообщений о сбое «ВКонтакте» пришло из Москвы.