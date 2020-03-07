https://static.news.ru/photo/9deebaa6-6075-11ea-9ce6-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Представители Альфа-Банка сообщили NEWS.ru, что проблема с картами клиентов, которые ранее были заблокированы из-за подозрений в компрометации номеров, решена.

Банк разблокировал все карты. Они будут перевыпущены в ближайшее время для полной безопасности. Специалисты отметили, что деньгам клиентов угрозы нет.

Как писал NEWS.ru, начиная с утреннего времени многие клиенты Альфа-Банка столкнулись с рядом проблем. Они не могли оплатить покупки картой кредитной организации. Кроме того, карты перестали отображаться в мобильном приложении. Банк, как отметили пользователи, заранее о проблемах их не уведомил.