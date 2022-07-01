Альфа-Банк опроверг слухи о блокировке карт с оборотом более 200 тысяч

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Альфа-Банке опровергли NEWS.ru информацию о том, что карты клиентов с оборотом свыше 200 тысяч рублей за два месяца будут блокироваться. Как подчеркнули в финансово-кредитной организации, это фейк.

Это фейк. Блокировок карт с оборотом выше 200 тысяч нет и не будет, — рассказали в пресс-службе.

Ранее подобные слухи появились в социальных сетях. Так якобы банк отреагировал на уход из России компании Thales, которая обеспечивала защиту транзакций и проверку пин-кодов.

До этого Альфа-Банк назвал фальшивкой распространенный в Telegram-каналах документ о том, что вскоре может быть недоступна бесконтактная оплата. Карты будут работать как обычно, пояснили в банке.

В свою очередь, представитель пресс-службы Совкомбанка в беседе с NEWS.ru опровергла ранее появившуюся информацию в СМИ, что российские банки отказываются открывать счета в евро и долларах. Клиенты Совкомбанка по-прежнему имеют возможность завести текущие счета в евро и долларах. Функция открытия накопительных счетов в валюте изначально не была предусмотрена в банке.