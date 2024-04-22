Альфа-банк объяснил проблемы с сайтом и приложением Альфа-банк: трудности при входе в приложение связаны с техническими работами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Клиенты Альфа-банка могут столкнуться с проблемами при входе в приложение и другие онлайн-сервисы из-за технических работ, сообщили NEWS.ru в пресс-службе кредитного учреждения. Уточняется, что сбоя в системе нет. Представители Альфа-банка заверили, что скоро все сервисы заработают.

Часть клиентов Альфа-банка могут испытывать трудности при входе в приложение банка и другие онлайн-сервисы из-за технических работ, при этом сбоя нет. Компания работает над устранением неполадок. Скоро все заработает, — объяснили в кредитном учреждении.

Вечером 22 апреля пользователи пожаловались на ошибки в работе мобильного приложения и сайта Альфа-банка. Сообщения об ошибках в работе приложения в основном поступали от жителей Москвы (36%), Санкт-Петербурга (15%), Свердловской области (6%), Краснодарского края (5%) и Нижегородской области (4%).

Ранее приложение Газпромбанка перестало быть доступным для скачивания в AppStore. В пресс-службе кредитного учреждения объяснили, что уже установленные версии приложения работают как раньше. Новым клиентам рекомендуют воспользоваться интернет-банком. Газпромбанк отметил, что ведет активную работу по возвращению приложения в магазин Apple.