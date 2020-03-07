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Альфа-банк массово заблокировал карты российских граждан по подозрению в компрометации. Информация об этом 7 марта стала появляться в социальных сетях.

Начиная с утреннего времени многие клиенты банка столкнулись с рядом проблем. Они не могли оплатить покупки картой кредитной организации. Кроме того, карты перестали отображаться в мобильном приложении. Банк, как отметили пользователи, заранее о проблемах их не уведомил.

Россияне с заблокированными картами начали писать об этом в соцсети и вскоре получили ответ. Сообщалось, что блокировка связана с компрометацией некоторых карт, с которых якобы произошла утечка сведений о владельцах.

В Альфа-банке заявили, что карты, подвергшиеся блокировке, будут перевыпущены бесплатно. Их доставят в отделения кредитной организации в течение одного дня.

По словам сотрудников банка, угрозы для средств клиентов в настоящее время нет, передаёт РБК.

Как ранее писал NEWS.ru, информация о 40 тысячах клиентов брокера «Альфа-Кредит» утекли в Сеть. Организация обрабатывает заявки на получение займов и помогает выбрать нужный вариант. Данные хранились в системе MongoDB с открытым кодом. Её использует ряд компаний для внутренних операций.

В управлении общественных связей Альфа-Банка заявили, что кредитная организация не имеет никакого отношения к ООО «Альфа-Кредит».