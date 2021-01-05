Алёна Кравец вступилась за Цискаридзе после гей-скандала

https://static.news.ru/photo/afaaa988-4f78-11eb-94bc-fa163e074e61_660.jpg Николай Цискаридзе Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Актриса и певица Алёна Кравец прокомментировала скандал с фотографиями человека, похожего на хореографа Николая Цискаридзе, в объятиях мужчины. По её мнению, не следует лезть в чужие постельные дела.

Все так обсуждают, как один мужик в спальне сношает другого, что кажется, будто вокруг такие пуритане и святые! — цитирует её «Собеседник».

Кравец не верит, что на фото был Цискаридзе, но даже если на кадрах он, то это ничего не меняет. «У человека есть половая жизнь, радоваться надо за него», — считает певица. А вот ругаться по данному поводу могут только те, у кого есть проблемы в данной сфере.

Она также посоветовала критикам Цискаридзе «завести себе мужиков» или вместо обличения геев заняться чем-то полезным.

Ранее сообщалось, что в Сети слили интимную переписку, которую якобы вели между собой артист балета Николай Цискаридзе и модельер Валентин Юдашкин.

Переписка была опубликована в виде скриншотов сообщений с телефона. В ней говорится, что Цискаридзе просит, чтобы модельер его «одевал и раздевал» и при этом «попадал в промежутки». В ответ кутюрье написал, что улетает к маме в Израиль, но когда вернётся, будет рад увидеться с артистом. При этом модельер сообщает, что плохо себя чувствует после нового курса химиотерапии и поэтому может просто прийти на встречу, писал NEWS.ru.