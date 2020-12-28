Алексея Навального обвинили в государственной измене

https://static.news.ru/photo/fa015228-4930-11eb-99fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/OLIVIER HOSLET/ТАСС

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному за свою деятельность придётся ответить по статье о государственной измене. Об этом заявил бывший вице-губернатор Кировской области, публицист Сергей Карнаухов.

Участвуя в авантюре с «Новичком», Навальный открыто перешёл на сторону зарубежных спецслужб, — написал в Telegram политик.

Он считает, что своей деятельностью оппозиционер оказывает прямое содействие введению антироссийских санкций, в том числе в отношении газопровода «Северный поток — 2», а также способствует усилению давления на всех граждан РФ и дискредитации органов власти. Карнаухов подчеркнул, что своими действиями Навальный наносит ущерб национальной безопасности РФ.

Публицист добавил, что возбуждение в отношении блогера уголовного дела за госизмену позволит пресечь деятельность «разветвлённой сети его сторонников». Участники этой структуры, по словам Карнаухова, также работают в интересах западных стран.

В государственной измене виновата и жена Навального Юлия, потому что она не остановила своего мужа и не сообщила о его преступлениях, отметил Карнаухов.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным на Западе используют для организации антироссийских провокаций. Таким образом он ответил на заявления Госдепа, что Москва «выдвигает множество часто противоречивых теорий заговора» по ситуации с отравлением Навального. Слуцкий назвал обвинения в этом «за гранью».

Политик добавил, что видит в этом заговор, но не в теории, а на практике и против России со стороны «коллективного Запада». Так, появление видео с обвинениями сотрудников ФСБ он считает вторым актом спектакля «Навальный.Highly 2.0», который не случайно начался после подведения итогов выборов президента США.

По мнению Слуцкого, Вашингтон намерен продолжать линию на сдерживание Москвы любой ценой. Закономерно, что заявление Госдепартамента идёт вкупе с утечками СМИ о возможных новых санкциях США против России.

20 августа во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Врачи не нашли в его анализах никаких следов нервно-паралитического вещества или какого-либо другого яда. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Сейчас он продолжает находиться в Германии, где проходит реабилитацию. В Россию оппозиционер хочет вернуться после полного восстановления.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и на Западе, заявляя, что на политика было совершено покушение с использованием препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок». Однако российские медики настаивают, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Сам Алексей Навальный рассказал, что за последние два года его несколько раз пыталась убить группа сотрудников ФСБ. Он опубликовал имена и фотографии этих людей. По его словам, в ведомстве работает секретная группа, в которую входят врачи и химики. Они не только совершили несколько покушений на жизнь самого оппозиционера, но и один раз чуть не убили его жену Юлию. По его словам, эти люди летали за ним во всех поездках по России. Некоторые передвигались на тех же самолётах, некоторые вылетали раньше. По версии политика, решение о его убийстве было принято после его объявления о намерении баллотироваться на пост президента в 2016 году. Расследование провела группа Bellingcat совместно с изданием Insider, а команда Навального подключилась к нему уже на финальном этапе, писал NEWS.ru.