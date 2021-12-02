Алексей Навальный выплатил штраф по приговору о клевете на ветерана

Оппозиционер Алексей Навальный выплатил штраф 850 тысяч рублей, предусмотренный приговором по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Бабушкинского суда.

Навальный полностью выплатил наложенный на него судом штраф, — сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что адвокат Навального Вадим Кобзев обжаловал приговор суда, кассационная жалоба на имя политика поступила во Второй кассационный суд общей юрисдикции. Как сообщили в пресс-службе Симоновского суда, дата заседания по ней пока не назначена.

В июне 2020 года оппозиционер опубликовал в соцсетях комментарий к видео телеканала Russia Today против новых конституционных поправок, в котором назвал героев выпуска «людьми без совести» и «предателями». В числе прочих на видео оказался и ветеран ВОВ. Против оппозиционера было возбуждено дело о клевете на ветерана.

В феврале 2021 года мировой суд рассмотрел дело о клевете, допросив ветерана, его сиделку, внука и нескольких свидетелей. Навальный активно участвовал в процессе, задавал вопросы свидетелям и под конец заседания уличил внука потерпевшего в том, что его показания расходились с показаниями сиделки. В итоге оппозиционер был признан виновным, ему назначили штраф 850 тысяч рублей.