Алексей Навальный поздравил жену с Днём святого Валентина

https://static.news.ru/photo/ddcd7652-6ead-11eb-98a8-96000091f725_660.jpg Фото: navalny/instagram.com

Российский оппозиционер Алексей Навальный поздравил свою жену Юлию с Днём всех влюблённых. На его странице в Instagram появилось совместное фото супругов.

На снимке Навальный стоит позади Юлии, одетой в красное платье, и обнимает её за плечи.

Люблю тебя. И все шутки в судах я шучу, чтобы ты смеялась в первом ряду, — говорится в сообщении под снимком.

Учитывая, что в настоящее время Навальный находится в СИЗО, вероятно, поздравление от его имени опубликовал кто-то из его сторонников.

Ранее сообщалось, что Юлия Навальная отбыла из московского аэропорта Домодедово рейсом во Франкфурт-на-Майне. При этом её адвокат Светлана Давыдова не смогла подтвердить или опровергнуть эти данные. Адвокат Навального Вадим Кобзев, который защищал его на заседании по делу «Ив Роше», также заявил, что у него нет информации о выезде жены подзащитного за пределы России. Позже немецкое издание Spiegel подтвердило прилёт Навальной.

18 января в России был арестован её муж Алексей, который возвращался из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления нервно-паралитическим боевым веществом «Новичок». 2 февраля суд заменил политику условное наказание по делу «Ив Роше» тюремным заключением сроком на два года и восемь месяцев.

23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку Навального. Силовики жёстко задерживали протестующих. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами, писал NEWS.ru.