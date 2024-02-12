Александру Панкратову-Черному поставили диагноз SHOT: Александру Панкратову-Черному диагностировали атеросклероз аорты

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Александр Панкратов-Черный

Telegram-канал SHOT сообщает, что у актера Александра Панкратова-Черного выявили атеросклероз аорты. Согласно информации канала, именно по этой причине артист недавно жаловался на боли в области сердца.

Как пишет SHOT, Панкратову-Черному сделали рентген, который показал, что критичных изменений в легких у артиста нет. Однако, уточнил канал, врачи обнаружили повреждения диафрагмального нерва и уплотнения аорты.

В публикации говорится, что сейчас 74-летнему артисту необходимы отдых и полный покой, а также прием медикаментов для укрепления суставов и костей. Как пишет канал, на восстановление Панкратову-Черному может потребоваться несколько месяцев.

Ранее SHOT сообщил, что Панкратова-Черного госпитализировали в Москве с подозрением на инфаркт. По его информации, актеру стало плохо в автомобиле, когда он возвращался в Раменки.

Как утверждал канал, звезда фильмов «Где находится нофелет?» и «Мы из джаза» пожаловался на сильную боль в груди, после чего ему экстренно вызвали скорую помощь. По данным SHOT, во время первичного осмотра медики зафиксировали у Панкратова-Черного нарушение сердечного ритма, затем его в предынфарктном состоянии отвезли в больницу.

Однако супруга народного артиста РФ Юлия Монахова в разговоре с NEWS.ru назвала враньем сообщения о случившемся у Панкратова-Черного инфаркте. По ее словам, актер находился на гастролях, поскользнулся на улице и ушиб ребра.