https://static.news.ru/photo/38bc58d2-de75-11e9-8e52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН "Москва"

Российская писательница Александра Маринина в преддверии выхода своего 50-го романа рассказала о изменениях в жизни созданного ею персонажа — Анастасии Каменской — и о собственных впечатлениях от работы в органах внутренних дел.

Отвечая на вопрос журналиста о том, задумывалась ли она о феминизме, когда начинала писать о Каменской, ставшей ролевой моделью для многих молодых женщин, Маринина призналась, что досыта нахлебалась мужского шовинизма, придя работать после университета в МВД.

Мне хотелось написать персонажей, которые будут пропагандировать одну-единственную мысль: каждый человек имеет право заниматься тем, что ему нравится и хорошо получается, независимо от половой принадлежности. Если мужчине нравится стоять у плиты, нянчить ребёнка, сидеть дома, обустраивать очаг — пусть так и делает, — цитируют писательницу « Известия ».

Как писал News.ru ранее, известный православный деятель Дмитрий Смирнов, человек жёстких консервативных убеждений (известно его выражение: «Человек без веры — животное»), в эфире одной религиозной радиостанции задел весь прекрасный пол. По мнению протоиерея, «женщина слабее умом, чем мужчина». Такое мнение не разделило большинство даже его слушателей.